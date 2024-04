Il vero rimpianto per la Fiorentina

La Fiorentina si presenta alla partita di Bergamo contro l'Atalanta in una posizione di vantaggio, ma leggero, nei confronti dei nerazzurri.

Il vero rimpianto

All'andata di questa semifinale di Coppa Italia, i viola hanno vinto per 1-0, grazie ad un gran tiro dalla distanza di Mandragora. Ma, e qui sta il vero rimpianto per la squadra allenata da Italiano, il vantaggio sarebbe potuto essere ben più consistente. Errori e grandi parate di Carnesecchi hanno impedito alla Fiorentina di arrivare a finalizzare per quanto creato, altrimenti la gara non sarebbe finita con un solo gol di scarto.

Ma se la Fiorentina riuscisse a ripetere quella prestazione…

Così la qualificazione è ancora in bilico, ma se i gigliati riuscissero a ripetere la stessa prestazione fatta vedere al Franchi, per l'Atalanta, probabilmente, ci sarebbe poco da fare.