Si giocava tantissimo contro l’Albania la Romania dell’attaccante della Fiorentina Louis Munteanu, e ha risposto presente. L’Under 21 romena, capitanata dal 2002 gigliato, ha strapazzato per 5-0 a Bucarest i pari età, agguantandoli a 9 punti nel girone di qualificazione all’Europeo, dietro alla Svizzera a quota 10.

Munteanu è stato tra i protagonisti assoluti della gara, firmando il gol su rigore che ha sbloccato l’incontro al settimo minuto e poi realizzando l’assist che è valso il 3-0 di Ilie. Il calciatore viola è uscito poi nella ripresa al 71’, sostituito da Blanuta. Per Munteanu, dopo l’esordio anche in nazionale maggiore, si tratta della prima rete realizzata in Under 21.

La punta nata a Vaslui in estate è tornata nuovamente in prestito al Farul Constanta, con cui finora ha realizzato 2 gol e 1 assist in 13 presenze stagionali. Munteanu è legato alla Fiorentina con un contratto lungo ancora quasi 2 anni, fino al 30 giugno 2025. Attualmente non sembrano esserci spiragli per un prossimo futuro a tinte viola per il calciatore, ma la dirigenza gigliata non lo perde di vista, in attesa di sviluppo di carriera, che spesso si rivelano anche improvvisi e inaspettati.