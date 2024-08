Una doppia opzione per la difesa

La Fiorentina è al lavoro per portare alla corte di Palladino un nuovo difensore. La scelta, secondo La Nazione, è tra due opzioni: scegliere se pagare al Boca Juniors un indennizzo per Nicolas Valentini, centrale già opzionato per gennaio, oppure andare su un altro profilo.

Il nome di queste ore per la difesa è quello Victor Lindelof, difensore classe 1994 del Manchester United. Il giocatore, in scadenza nel 2026, troverà poco spazio a causa dell'arrivo di De Ligt ai Red Devils.