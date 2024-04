Super rimonte di Bianco e Aquilani in Serie B, Reggiana e Pisa rimangono così appaiate in zona playoff

Tante emozioni in questo lunedì di Serie B con due rimonte eccezionali messe in atto da Reggiana e Pisa rispettivamente contro Venezia e Palermo.

La squadra di Reggio Emilia, con il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco titolare (90 minuti in campo), era rientrata negli spogliatoi a metà partita sotto di due gol. Nella ripresa ben tre i gol messi a segno dai granata, completando così la vittoriosa rimonta contro i lagunari.

Rimonta anche per Aquilani e il suo Pisa, andato in svantaggio di due gol nel primo tempo proprio come la Reggiana. Nella ripresa prima il pareggio grazie ai due gol messi a segno da D'Alessandro e Bonfanti, poi di nuovo sotto per 2-3 e infine la doppietta di Matteo Tramoni per il 4-3 finale.

Pisa e Reggiana rimangono così appaiate a 40 punti in fondo alla zona playoff di Serie B al pari della Sampdoria.