Palladino: "Serata magica, tutti i ragazzi sono stati magnifici. Dodô ha parlato di Champions? Bene che i ragazzi abbiano queste ambizioni"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha commentato la grande prestazione dei suoi uomini a Sky Sport dopo il 3-0 rifilato all'Inter.

“Una serata perfetta, magica, sotto tutti i punti di vista. Eravamo in pienissima emergenza, ogni giorno perdevo un calciatore, ieri Gudmundsson con la febbre, Adli con una distorsione… è nelle difficoltà che si vedono la forza e i valori di questo gruppo. Siamo scesi in campo con una determinazione incredibile contro i campioni in carica, i ragazzi sono stati esemplari, tanti hanno giocato fuori posizione, questa è la vittoria di un grande gruppo. Vittoria che però non ci deve esaltare, dobbiamo tenere i piedi per terra: se non altro ci dà consapevolezza dei nostri valori umani, li guardavo negli occhi prima della partita e vedevo la loro fiducia, si sa che nelle difficoltà vengono fuori i grandi uomini. Ho visto una squadra affamata, in fiducia: siamo stati una bella dimostrazione di un grande gruppo”

“Dodo ha parlato di Champions? Io sono felice che i ragazzi abbiano questa ambizione, ma deve restare dentro di noi perché dobbiamo lavorare e lavorare. Siamo stati bravi anche sugli schemi e per questo ringrazio lo staff, che ha preparato alla perfezione i calci piazzati contro una squadra che li batte benissimo".

“Fare la formazione è sempre difficile quando hai questi giocatori forti a disposizione ma è il mio lavoro. Per questa partita è stato semplice, ma perché eravamo contati, immaginate voi quanto sia stato complicato allenarsi anche in settimana. Ho cercato di mettere in campo la formazione migliore, bravi tutti, Parisi, Richardson, Dodo, Pongracic… oggi tutti fantastici. Lunedì avremo i nuovi acquisti ma in campo ci va chi mette il massimo negli allenamenti”