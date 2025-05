Torna di moda un centrocampista per la Fiorentina. L'idea per il mercato estivo

La Fiorentina si muove già per la prossima stagione. Ufficiale il rinnovo di Palladino, la squadra che verrà è un mistero ma qualcosa già si muove.

Nome già uscito a gennaio

Il giornalista britannico Ben Jacobs, di Givemesports.com, afferma che West Ham e Viola sono sulle tracce dello stesso giocatore. Gli Hammers stanno cercando di aggiungere un altro centrocampista per l'estate e Graham Potter vorrebbe Morten Frendrup, mezzala del Genoa, già “chiacchierato” in ottica Fiorentina lo scorso gennaio.

Non solo Fiorentina in Italia

Fiorentina e Milan sono entrambe a caccia di un nuovo ‘numero sei’ - riferisce l'esperto di mercato - con Frendrup che appare molto attraente visto che può giocare sia come centrocampista di profondità sia come centrale. Inoltre, in tal senso, ci sarebbe da considerare anche il legame fra il danese e l'islandese Gudmundsson della Fiorentina, ex compagni di squadra al Grifone.