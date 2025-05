La probabile formazione della Fiorentina: rispetto ad una settimana fa, torna Dodo. Senza Cataldi, tocca al "pittore"

Il giorno tanto atteso è arrivato. Questa sera, alle 21:00, la Fiorentina scende in campo per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis Siviglia. I Viola hanno perso 2-1 all'andata al Benito Villamarìn, ogni discorso qualificazione è ancora aperto. Palladino manderà in campo il suo undici migliore a disposizione, ad eccezione dell'infortunato Cataldi.

Danilo Cataldi non dovrebbe farcela

Come si dice in Spagna, once de gala per Palladino

In porta De Gea, dietro ad una linea a tre composta da Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Sulla fascia destra dovrebbe rivedersi Dodo: il brasiliano ieri ha svolto regolarmente la seduta di allenamento e sembra pronto per partire dal 1'. Sull'altra corsia c'è Gosens. In mezzo al campo, complice l'assenza di Cataldi, agirà Adli; insieme al francese, Mandragora sul centrosinistra e Fagioli sul cdx. Davanti non ci sono dubbi: Gudmundsson assisterà Kean.

La grande novità rispetto alla gara d'andata dovrebbe essere la titolarità di Dodo (Foto: Vicario/Fiorentinanews.com)

La PROBABILE formazione della Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.: Palladino.