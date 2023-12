La probabile formazione della Fiorentina: torna Christensen in porta, nuova fiducia a Nzola dal primo minuto. Italiano cambia anche sulla trequarti

Dopo la finale raggiunta l’anno scorso, la Fiorentina torna in Coppa Italia con l’obiettivo di andare il più avanti possibile, come dichiarato da Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro il Parma.

Il tecnico viola, per l’occasione, schiera Christensen tra i pali. In difesa, Kayode e Parisi sulle fasce, mentre al centro sono favoriti Milenkovic e Yerry Mina; non da escludere la candidatura di Ranieri. Centrocampo composto da Mandragora e Maxime Lopez. Senza Gonzalez, dietro la punta pronti Ikoné, Barak e Brekalo, con Kouame e Sottil sullo sfondo che si giocano un posto. Davanti fiducia a Nzola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi; Mandragora, M. Lopez; Ikoné, Barak, Brekalo; Nzola. All.: Italiano.