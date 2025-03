La Fiorentina Primavera cade a Milano, ma Rubino si inventa un gol capolavoro: ecco la rete del momentaneo pareggio viola - VIDEO

La Fiorentina Primavera si ferma in casa dell'Inter dopo 8 vittorie di fila: decisivo il gol su rigore, al 91simo, firmato da Topalovic che sancisce il 2-1 finale. L'unico gol dei viola, arrivato all'87simo come rete del momentaneo pareggio, lo ha firmato Tommaso Rubino: è il suo 12simo gol stagionale, un vero e proprio gioiello, un missile terra-aria che trafigge il portiere avversario e si va a insaccare in rete: stesso Rubino che ieri sera, pur non entrando in campo, era tra i convocati di mister Palladino per la sfida contro il Lecce.

Questo il gran gol di Rubino: