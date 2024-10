Sul momento di forma della Fiorentina, è intervenuto anche l'ex calciatore Fulvio Collovati. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Conosco Palladino fin da Monza, è un tipo ambizioso. E mi sembra una Fiorentina ambiziosa, in linea con le prospettive della società. Deve approfittare a lungo andare delle difficoltà di alcune big come Milan e Roma. Si può lottare per l’Europa League, ma (perché no) anche per la Champions”.

“Kean? Non voglio sbilanciarmi, ma forse segnerà più di Vlahovic”

Su Kean: “Probabilmente ha capito che è arrivato il suo momento, anche perché sente l’odore della possibilità di un posto da titolare in Nazionale. Sa di non poter non cogliere questa opportunità. Si sta facendo valere in viola. Merita la Fiorentina e non voglio sbilanciarmi, ma forse farà anche più gol di Vlahovic”.

“La Roma si è fatta male da sola. Juric non ha responsabilità”

Sulla Roma: “Si sono fatti male da soli. Al di là della sconfitta pesante a Firenze, Juric non ha assolutamente responsabilità, soprattutto se devi sostituire uno come De Rossi. Chi rifiuterebbe la Roma, poi… La scelta è stata folle da parte della società”.

“Comuzzo? Quando li fanno giocare così giovani, mi esalto”

Su Comuzzo: “Quando fanno giocare i difensori a quell’età, io mi esalto. Un po’ come Buongiorno e Bastoni. Sono contento per lui e mi piace come tipo di centrale, spero che sia la strada giusta per lui”.