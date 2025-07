Un affare fulmineo e che ha lasciato in molti di stucco : Eman Kospo sarà un nuovo calciatore della Fiorentina ed è già arrivato al Viola Park. Ma chi è il classe 2007 che arriva dal Barcellona e del quale nelle ultime ore si è tanto discusso?

Chi è Kospo

Kospo è un difensore centrale di stazza, alto 191 centimetri, è un destro naturale dotato di ottima tecnica, abbinata a notevoli qualità atletiche e nelle letture tattiche. Di nazionalità svizzera, essendo di origini bosniache possiede il doppio passaporto. Cresciuto nelle giovanili dell’Aarau e dello Zurigo, è un membro stabile delle giovanili della Svizzera fin dall’Under 15, la Fiorentina se lo è assicurato per circa 400.000€. Il Barcellona manterrà il 15% sull’eventuale futura rivendita del giocatore.

Protagonista nel Barcellona campione in Youth League

Lo scorso anno Kospo si è cimentato anche in Youth League con i blaugrana, totalizzando 12 presenze totali nella campagna vittoriosa dei catalani, che si sono imposti per 4-1 in finale col Trabzonspor. Kospo ha giocato titolare dagli ottavi alla finale, rimanendo in campo per tutte le partite. La Fiorentina parteciperà per la prima volta alla prestigiosa Champions League dei giovani e Kospo potrà essere sicuramente una pedina di spicco.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del giovanissimo difensore: