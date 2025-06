Ranieri: "No alla Nazionale? Ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma. E' una decisione solo mia"

L'ex allenatore della Fiorentina, ora dirigente in casa Roma, Claudio Ranieri, ha detto no alla panchina della Nazionale.

“Resto a disposizione della Roma”

“Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità - ha detto Ranieri all'ANSA - un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale”.

“La decisione è solo mia”

E poi: "I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia".

Ora c'è da capire chi sarà il nuovo selezionatore azzurro e in questo senso si rincorrono molte voci sulla candidatura di Stefano Pioli.