Šulc: "Avrei voluto il Club Brugge al sorteggio, ma la Fiorentina è molto stimolante. Sarà tosta, ma non vedo l'ora. Barak..."

In vista della gara contro la Fiorentina, il calciatore del Viktoria Plzeň Pavel Šulc ha parlato del sorteggio ai canali ufficiali del club: “Avrei preferito affrontare il Club Brugge, ma non ha funzionato. La Fiorentina è un avversario molto stimolante, abbiamo tanto da giocarci”.

“Sarà dura, ma non vedo l'ora”

E aggiunge: “Non vedo l'ora, davvero. Sarà una partita sicuramente tosta, ma sono convinto che possa finire bene per noi. Ritrovo con Barak in Nazionale? Ancora non ho parlato con lui, vedremo nelle prossime settimane”.

