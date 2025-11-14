E. Berisha: "Difficile spiegare che succede alla Fiorentina. Gli allenatori pagano il prezzo più caro, dispiace per Pioli"

L'avventura alla Fiorentina dell'allenatore Stefano Pioli è stata tutt'altro che positiva: con lo spettro della zona retrocessione, il tecnico ha lasciato un bruttissimo ricordo nella sua seconda parentesi in viola. A cosa si deve questa brutta pagina della sua carriera?

Berisha: “Difficile situazione per la Fiorentina”

Ne parla l'ex portiere Etrit Berisha, che è stato allenato da Pioli alla Lazio e che potrebbe essere futuro avversario della Fiorentina (gioca all'Hacken, che fa la Conference). Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “La situazione della Fiorentina è molto strana. E sicuramente capire che cosa sia successo da fuori, con una prospettiva esterna, è complicato”.

“Dispiace per Pioli che paga subito”

Su Pioli, aggiunge: “Purtroppo, in situazioni così delicate, il primo a pagare il prezzo più caro è sempre l'allenatore. Ed è successo anche a Pioli perché le cose non sono andate bene. Mi dispiace, è un tecnico preparato e una brava persona”.