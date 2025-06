Beltran sogna in viola, ma il suo futuro sarà ancora a Firenze? L'argentino deve convincere Pioli

Nelle ultime ore Lucas Beltran ha parlato del suo sogno di vincere un trofeo con la maglia della Fiorentina. Segnale inequivocabile che per il momento l'ex River vede solo viola nel suo futuro. L'attaccante argentino è reduce da due stagioni tra alti e bassi all'insegna della discontinuità, oltre che a legittimi dubbi sul suo ruolo ideale in campo.

Dal suo arrivo come punta ha cambiato più volte posizione in campo, senza mia trovare sistemazione fissa. In patria il River Plate spinge per riportarlo a casa, ma al momento l'intenzione dell'argentino è quella di continuare a Firenze o rimanere comunque in ambito europeo. La sua priorità si chiama Fiorentina, ma adesso il prossimo ritiro estivo sarà fondamentale per il suo futuro: ci sarà da convincere Stefano Pioli. Lo scrive La Repubblica Firenze.