Nico Gonzalez e un avvicinamento alla Copa America non proprio da sogno. I tifosi argentini mugugnano per la sua convocazione

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina analizza la situazione di Nico Gonzalez con la sua nazionale argentina a pochi giorni dall'esordio in Copa America. Non sembra esserci troppa fiducia nell'ambiente albiceleste nei suoi confronti, visto che nell'ultima uscita contro Guatemala ha giocato l'intero match da terzino sinistro.

Un mancato assist a Messi e altri piccoli errori hanno fatto crescere il disappunto tra i tifosi argentini nei confronti della mancata convocazione di Dybala per lasciare spazio all'attaccante viola.