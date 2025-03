Fiorentina-Juventus in pillole: la gara degli ex e dei primi tempi. Ma all'andata servì un gol allo scadere

Sventato il pericolo meteorologico, come confermato dal sindaco di Firenze Sara Funaro, domani alle 18 al Franchi si giocherà Fiorentina-Juventus. Sfida che, come ricorda anche la società viola sui propri social, non è mai una partita come le altre.

In primis, per la massiccia presenza di ex: la Fiorentina può infatti contare su Mandragora, Fagioli e Kean, tutti e tre con un passato in bianconero e che, con ogni probabilità, domani saranno della partita. La Juventus, dal canto suo, potrà contare su due grandi ex: Dusan Vlahovic, che si gioca una maglia da titolare domani, e Nico Gonzalez, che deve riconquistarsi la fiducia dei propri tifosi dopo una prima metà di stagione non proprio brillante.

Nico, che ha lasciato la sua firma nell'ultima vittoria della Fiorentina contro la Juventus: nel 2022, al Franchi, un suo gol e una rete di Duncan decisero infatti l'incontro per 2-0. Nel girone di andata di questo campionato, invece, ci volle un gol di Sottil per trovare un insperato pareggio all'ultimo secondo per i viola: la prima rete della Fiorentina, comunque, l'aveva segnata un altro ex, cioè Kean.

Occhio ai numeri: se è vero che la Fiorentina sembra giocare solo il primo tempo delle proprie partite, calando drasticamente nel secondo, è altrettanto vero che la Juventus, nelle ultime 5 sfide, ha sempre colpito i viola nei primi 45 minuti di gioco. Partita che, quindi, si preannuncia scoppiettante fin da subito.