Gli auguri di Kean per il compleanno di Pogba: il video dove i due ballano, ai tempi della Juventus - FOTO

Oggi spenge 32 candeline Paul Pogba, ex giocatore della Juventus e della Nazionale francese, fermo ormai dal 3 settembre 2023 a causa di una squalifica per doping, scaduta appena 4 giorni fa. Il fantasista francese, accostato anche alla Fiorentina nelle numerose voci di mercato che lo circondano, è stato menzionato dal suo ex compagno di squadra Moise Kean, attuale punta della Fiorentina, che ha postato sui social un video dove i due ballano nello spogliatoio, quando entrambi vestivano la casacca bianconera, facendogli gli auguri: nel post si legge “Tanti auguri fratellone”.