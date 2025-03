Questo pomeriggio il giornalista de La Repubblica Emanuele Gamba, durante un collegamento con Radio Bruno, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina di Raffaele Palladino ha avuto modo di analizzare la situazione in casa Juventus.

“In conferenza stampa abbiamo potuto ammirare un Thiago Motta molto sicuro di se, come sempre moto elusivo sui principali temi da noi giornalista affrontati. Secondo me ha detto molte cose che andrebbero interpretate, e quale tipo di messaggio l'allenatore voglia mandare al suo spogliatoio. Di sicuro la situazione intornia alla Juventus non è tranquilla: c'è scollamento tra dirigenze e allenatore, perchè chiaramente il progetto è gia stato messo in discussione dopo pochi mesi. La tendenza sembra quella si scaricare la colpa l'uno sull'altro, come spesso accade in questi casi, al di sopra c'è la proprietà che non si è mai espressa chiaramente. Il tecnico ha spiegato di esser stato rassicurato da parte della dirigenza, anche se sono convinto che se la squadra continuerà su questa linea alla fine della stagione qualcuno pagherà: da capire se sarà lo stesso Motta, solo Giuntoli, o addirittura entrambi”.

“Conceicao e Savona rientrano ma non saranno titolari. Dubbio Vlahovic: piu probabile lui di Nico Gonzalez”

Ha poi parlato anche della possibile formazione di domani: “Bisogna essere sinceri nel dire che per la prima volta, durante la conferenza stampa di quest’oggi, uno dei pochi argomenti non toccato è stato proprio quello della formazione. Oggi l’unico argomento sostanzialmente trattato è stata la fragilità della sua squadra, oltre al fatto che, essendo stata questa mattina la conferenza, non abbiamo notizie di prima mano su quella che sarà la formazione titolare. Dovrebbero esserci i ritorni di Savona e Conceicao, che però dovrebbero entrare a gara in corso. Il grande dubbio resta quello di Vlahovic: potrebbe giocare dall’inizio con Kolo Mani spostato sulla fascia, sarebbe una novità interessante. L’unica volta che l’abbiamo vista quest’anno è stata in Coppa contro l’Empoli, e direi che risultato non è stato ottimale. Siamo tutti convinti che il tecnico comunque qualcosa lo dovrà cambiare. Ci sono giocatori che stanno deludendo tantissimo quest'anno, Nico Gonzalez su tutti”.