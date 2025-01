Ore calde per capire quale sarà il futuro di Pietro Comuzzo. Antonio Conte stravede per lui ed ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per averlo il prima possibile. E nelle ultime ore i partenopei hanno alzato il tiro: nel pomeriggio infatti il ds azzurro Manna ha inviato alla Fiorentina un’offerta che, bonus compresi, raggiunge l’iniziale richiesta gigliata di 35 milioni di euro. Adesso la palla passa a Rocco Commisso: non è infatti escluso che il patron della Fiorentina decida di intervenire per mettere un veto alla cessione. Resta invariata la volontà del difensore, che non sta spingendo per la cessione e al contrario sarebbe contento di restare a Firenze almeno fino a giugno. In tarda serata c’è stato un incontro tra l’entourage e la dirigenza per fare il punto della situazione.

L’Atalanta è pronta a lasciar partire Zaniolo. Tzimas: l’offerta della Fiorentina non basta.

Con l’imminente partenza di Kouame, pronto a vestire la maglia dell’Empoli la Fiorentina deve tornare a pensare a rinforzare il proprio reparto offensivo. Ed il nome in cima alla lista, come già sottolineato nei giorni scorsi, è quello di Nicolo Zaniolo. Il club viola ha compreso le intenzioni dell'Atalanta, che lo ha reputato tutt'altro che incedibile in queste settimane, ed ha già incassato l’ok del ragazzo. Trovato un accordo anche con il Galatasaray, il club proprietario del cartellino del classe ’99, nella serata è arrivato anche il via libera del club bergamasco, disposto a lasciarlo partire prima di essersi assicurarto il sostituto. Capitolo Tzimas: l’offerta della Fiorentina, pur essendo alta per un classe 2006, non ha smosso le intenzioni di Norimberga e Paok. La sensazione è che per il momento i viola possano decidere di “mollare l’osso” per poi tornare in estate con un’offerta irrinunciabile.

Si riaccendono le trattative con la Juve: sul piatto c’è Fagioli. Più lui di Bondo

Nelle ultime ore, come spesso accaduto nelle ultime sessioni di mercato, ci sono stati contatti tra Fiorentina e Juventus per intavolare l’ennesima sessione di mercato. Il nome sul tavolo è quello di Nicolò Fagioli. I viola sono alla ricerca di un profilo che possa aggiungere fosforo al centrocampi di Raffaele Palladino. Dall’altra parte i bianconeri stanno cercando di liberarsi del giocatore, ai margini dall’arrivo in panchina di Thiago Motta. Nelle prossime ore potrebbero esserci grosse novità. Alla Fiorentina piace molto anche Warren Bondo, per il quale però non sembra esserci un accordo all’orizzonte con il Monza: l’offerta messa sul piatto è attorno ai 7 milioni, mentre la richiesta dei brianzoli sfiora i 15. Al contrario dello juventino, utilissimo in regia, il francese rappresenterebbe il profilo richiesto da Palladino nelle scorse settimane: più volte il tecnico gigliato ha sottolineato la mancanza di fisicità e dinamicità in mediana.

Pradè studia il maxi scambio in difesa. Per Ikoné al Como manca solo l’ufficialità

Negli ultimi minuti sono emersi dettagli sul max scambio che Fiorentina e Verona sarebbero pronte a ufficializzare. Valentini e Biraghi in veneto e Ghilardi e Faraoni in Toscana: questa è la prima bozza di trattativa tra i due club. In attesa di ulteriori dettagli la sensazione è che l’operazione, se dovesse andare in porto, dovrebbe essere sulla base di un prestito. E’ attesa invece solo l’ufficialità del passaggio di Jonathan Ikone al Como: il giocatore questo pomeriggio ha svolto le prime visite mediche con il suo nuovo club.