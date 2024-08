Un’altra indicazione arrivata dopo la gara della Fiorentina in Conference League contro la Puskas Akademia è sull’esterno viola Jonathan Ikone. Il giocatore viola non è convocato per la gara di oggi per un affaticamento muscolare, anche se i rumors di mercato parlano di contatti con alcune squadre inglesi. Giovedì sera, quando è subentrato nella ripresa contro la squadra ungherese, non ha mostrato un grande cambiamento rispetto a quanto visto nella scorsa stagione, dato che ha sbagliato due nitide azioni da gol pur trovando comunque all’improvviso l’imbucata per il gol di Kean.

Tra riflessioni e mercato

Le riflessioni su Ikone vengono più che spontanee: la sua pericolosità in area e nei paraggi non va quasi mai a dama con l’efficacia, la concretezza e la finalizzazione che ne dovrebbe derivare, dato che spesso sbaglia l’ultima scelta vicino alla porta. Un dettaglio non da poco questo, sul quale il tecnico viola Raffaele Palladino dovrà insistere per provare a farlo crescere sotto questo aspetto una volta per tutte. A meno che non si smuova il mercato anche per Ikone in questi giorni.

E se Ikone restasse a Firenze…

Il classe ’98 era stato cercato da alcune squadre del Qatar in queste settimane, ma lui ha rifiutato l’offerta. Resta da vedere se i club di Premier League che lo seguono vorranno provare un assalto last minute per lui e attrarlo con un progetto diverso. Se così non fosse Ikone resterebbe a Firenze, e in quel caso lo staff tecnico di Palladino dovrà metterlo in condizione di essere un giocatore funzionale e decisivo per la squadra. Non bastano più lampi e giocate a fasi alterne, servono costanza e pragmatismo una volta per tutte. La qualità nel dribbling e nel saltare l’uomo c’è, ma da quando veste la maglia della Fiorentina la continuità e la spregiudicatezza sottoporta sono diventate per lui un’utopia. Il cambiamento del giocatore va visto quindi fin da subito, per non tornare ancora una volta ad ogni gara a dire la frase: “è sempre il solito Ikone”.