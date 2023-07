Nuova ‘era’ Toscana

Da Francesco Tavano a Traorè, passando per tanti altri affari sfumati sulla FiPiLi tra Firenze ed Empoli, in direzione del capoluogo toscano. Perché viceversa, tanti sono andati in porto. L'acquisto di Fabiano Parisi da parte della Fiorentina, segna finalmente un netto cambio di direzione rispetto agli ultimi anni, dove i rapporti tra il club gigliato e l'Empoli, sembravano diventati decisamente più rigidi.

A detta del Presidente azzurro Fabrizio Corsi, niente di più falso, alla situazione attuale. E l'arrivo a Firenze del pendolino campano, testimonia di fatto l'inizio di una nuova "era".