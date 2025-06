Pedullà: "De Rossi proposto a due club, ma ancora nessuno sviluppo. Sarri vicinissimo alla Lazio. Su Baroni..."

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo canale X, ha messo ordine riguardo alla situazione di tre allenatori in orbita Fiorentina, quali Daniele De Rossi, Maurizio Sarri e Marco Baroni.

Nei post dedicati ai movimenti di mercato sulle panchine italiane, si legge come “Il summit tra Fabiani e Sarri sia partito”, il che fa presumere che l'approdo del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste sia solo questione di tempo. De Rossi, invece, “è stato proposto a due club di Serie A, almeno fin qui senza sviluppi”, fa sapere Pedullà. E Baroni? “Lui è il nome più in evidenza tra altri sull'agenda del Torino, ma prima dovrà risolvere con la Lazio”: anche questa mossa, tuttavia, sembra essere solo una questione di tempo. Si restringe quindi il cerchio attorno al posto lasciato vacante da Palladino, con una decisione che ancora non sembra vicina ad arrivare.