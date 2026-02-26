Il direttore sportivo dello Jagiellonia Bialystok, Lukas Maslowski, ha parlato a Meczyki.pl in vista del ritorno odierno del playoff di Conference League contro la Fiorentina, toccando vari temi.

‘Vogliamo vincere contro la Fiorentina’

“Visitare il Viola Park è un’occasione per acquisire un po’ di conoscenza. Sappiamo che è il centro sportivo più moderno d’Italia e siamo molto curiosi. Oggi siamo a Firenze per prendere questa partita molto seriamente. Indipendentemente dal risultato dell'andata, oltre 1.000 tifosi arriveranno da Białystok. Per noi giocare contro una squadra come la Fiorentina è un grande evento. Anche se non dovessimo passare il turno, vogliamo davvero vincere, e questo è fondamentale per noi oggi”.

“Non stiamo pensando di risparmiare nessun calciatore, di non trattare questa partita seriamente o con il dovuto rispetto, anzi. Al contrario, prendiamo la cosa molto seriamente e vogliamo semplicemente giocare per la vittoria, perché partite come questa non si giocano molto spesso, anche se, come ho detto, c'è un risultato sfavorevole nella nostra mente, certo, ma vogliamo giocare a un buon livello in una competizione europea contro una squadra molto forte”.

‘Siemieniec è stato per metà scherzoso, non abbiamo niente di cui vergognarci’

“Se i giornalisti italiani conoscono il nome del nostro allenatore Siemieniec? Sì, penso che lo conoscano e lo conosceranno ancora meglio perché, ovviamente, so che quando qualcuno dice qualcosa, si diffonde molto velocemente perché è su internet. Ovviamente, era per metà serio e per metà scherzoso quando detto da parte di Adrian. Dal punto di vista di come è andata la partita, di come abbiamo giocato, non abbiamo davvero nulla di cui vergognarci, e questa è la percezione anche in Italia, che lo Jagiellonia sia una squadra davvero forte”.

“Da quando sono arrivati abbiamo sempre fatto affidamento su Pululu e Romanczuk per noi sono calciatori insostituibili, hanno un enorme peso su ciò che accade in campo, non c’è nemmeno da discuterne. Mazurek è un calciatore sul quale stiamo già iniziando a contare e sta confermando il suo potenziale, ma essendo molto giovane preferisco essere cauto nelle valutazioni, anche se sostengo molto i giovani”.