Il Cagliari continua a seguire Barak, ma l'affare è in salita. I sardi puntano così un ex obiettivo viola

Il Cagliari continua a seguire Antonin Barak, ma l'affare con la Fiorentina non è per niente semplice. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che spiega come l'operazione, sia per incastri di mercato che per condizioni economiche, non sembra essere alla portata del club sardo.

Per questo motivo la società rossoblù sta puntando l'ex obiettivo viola Thorstvedt del Sassuolo. Anche in questo caso la situazione economica può complicare i piani del Cagliari, ma la strada sembra più fattibile.