Tre cessioni non bastano, ecco tutti i giocatori che lasceranno la Fiorentina

La Fiorentina in questa sessione di mercato ha portato in fondo le cessioni di Infantino all'Argentinos Juniors in prestito, di Martinelli alla Sampdoria in prestito e di Marì all'Al-Hilal a titolo definitivo.

Gli incroci col Nizza

E non è finita di certo qui. Richardson è in attesa del passaggio al Nizza, ma prima i francesi dovranno sfoltire la propria rosa. Verrà risolto il prestito, sempre con il Nizza, di Viti, che poi dovrebbe accasarsi con la Sampdoria in Serie B.

Gli altri

In partenza anche Nicolussi Caviglia che può finire al Cagliari, via Venezia che è la società proprietaria del suo cartellino. Nzola è in rotta con il Pisa e potrebbe far ritorno a Firenze per essere girato, a sua volta, allo Spezia che è in cerca di un attaccante.

Infine anche Dzeko attende di essere ricollocato altrove.