Incredibile in Conference League: maxi-multa e un decennio di squalifica a un club montenegrino per aver truccato una partita

Ha del surreale quanto accaduto in Conference League, competizione che la Fiorentina giocherà per la quarta edizione consecutiva. Protagonista (in negativo) l'Arsenal Tivat, club montenegrino in scena nel primo turno di qualificazioni dell'edizione 2023/2024 contro l'Alashkert (Armenia). Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata, i montenegrini hanno perso 1-6 in casa contro gli armeni: il punteggio ha insospettito la UEFA, che ha agito con un'indagine tramite il proprio Comitato di Controllo, Etica e Disciplina.

Il risultato? Ne è uscito un effettivo caso di combine, con una partita dichiarata truccata. E le sanzioni sono state pesantissime: 10 anni di squalifica e 500mila euro di multa ai danni dell'Arsenal Tivat. Inoltre, un dirigente e un calciatore sono stati squalificati a vita; altri sono stati allontanati dai campi da gioco per un periodo dai 6 ai 10 anni in base alla pena. Tutti questi provvedimenti non solo validi solo per la UEFA: saranno estesi a livello mondiale dalla FIFA.