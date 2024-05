Italiano: "Arriveremo ad Atene con prestazioni di livello. A Firenze un triennio fantastico ma ci serve la ciliegina"

A Dazn l'intervento post vittoria sul Monza da parte del tecnico viola Vincenzo Italiano:

"Quello che è successo a noi è qualcosa di pesante per cosa rappresentava il direttore, per la presenza costante, subire questa tragedia è stato qualcosa di molto difficile da affrontare. Ogni partita e allenamento siamo lì a ricordare la memoria di Joe, ci dà quella spinta per ottenere i risultati dell'ultimo periodo. Abbiamo cambiato marcia, in questo periodo i ragazzi stanno dando il massimo. Partite in vista di Atene? Non possiamo staccare la spina, dobbiamo arrivare col massimo dell'entusiasmo a questa seconda finale, quando sarà il momento la prepareremo nei minimi dettagli. Dobbiamo farlo con prestazioni di livello. L'Atalanta ad esempio con due finali davanti continua a spingere, con grande entusiasmo, spirito e furore. Questa deve essere la nostra strada fino al 29 dove vogliamo ottenere quella gioia che ci è mancata l'anno scorso.

Firenze ha paura di perdermi? E' stato un triennio fantastico fin qui, speriamo di aggiungere questa benedetta ciliegina. In questo momento l'unica attenzione è a finire bene questo campionato e arrivare a quella partita, l'attenzione è rivolta a quello. Dobbiamo tutti pensare a quella finale, che sarà un qualcosa di troppo importante. Ne va delle nostre carriere, consegnare un trofeo a Firenze sarebbe qualcosa di fantastico.

In questi anni giocare ogni tre giorni è stato incredibile, cercare di recuperare energie e preparare match al volo, è bello giocare in Europa. Abbiamo trovato la chiave per arrivare sempre pronti alle partite".