La Fiorentina cerca continuità di risultati lunedì sera: occhio a Palladino, che ha preso le misure a Inzaghi. Ecco i precedenti

Domani sera alle 20.45, al Meazza di Milano, andrà in scena Inter-Fiorentina, il remake della sfida di giovedì che ha visto gli uomini di Palladino trionfare per 3-0. Partita che, vuoi per il blasone dell'avversaria, vuoi per la recente vittoria, acquisisce un sapore particolare tipico di quelle sfide di alta classifica.

Il valore dell'Inter non è certo nuovo ai tifosi della Fiorentina, che ben sanno quanto sia impegnativa la trasferta del Meazza: l'ultima vittoria dei viola risale in realtà ad aprile del 2023, quando bastò un gol di Bonaventura per regolare i nerazzurri, che quell'anno arrivarono terzi coi viola invece ottavi. Storico negativo, tuttavia, quello dei viola che dal 2000 hanno vinto solo in tre occasioni in casa dell'Inter: al contrario, Palladino sembra aver preso le misure di Inzaghi, dato che nei 5 incontri disputati fra i due allenatori (4 col Monza e 1, quello di giovedì) i risultati sono esattamente equilibrati: due vittorie a testa, con un pareggio. L'ago della bilancia si sposterà inevitabilmente domani sera: vedremo se a favore dei viola o meno.