L'ex centrocampista del Bologna Ivano Bonetti è intervenuto al sito Tag24 per parlare della sfida che andrà in scena questa sera al Franchi tra Fiorentina e Bologna, valida per il quarto di finale di Coppa Italia. Queste le sue considerazioni: “Sono due squadre di ottimo livello e la Fiorentina ha iniziato un importante percorso di crescita ormai da qualche anno. La classifica da questo punto di vista parla chiaro e il Bologna quest’anno sta sorprendendo tutti, perché ha cominciato a marciare alla grande. Che ora ci sia un piccolo momento di flessione non mi sorprende, può capitare. Non penso che sia preoccupante, nessuna crisi. Quella di stasera è una gara importante, da dentro fuori, ed è un derby dell’Appennino”

E poi: "Sono convinto partano con il 50% di possibilità ognuno. È vero che la Fiorentina deve confermarsi, ma è altrettanto vero che la squadra di Thiago Motta è cresciuta molto e può cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Se riuscisse a passare il turno questa sera farebbe un salto importantissimo. La Fiorentina è in continua ascesa in questi anni e questa sera darà battaglia perché vuole continuare a migliorarsi. Ha tutto per fare bene, e sarà difficile riuscire a batterla. Io ovviamente tifo Bologna e spero vivamente di poter gioire per una bella vittoria”.

E ancora: "Il calcio ormai si è abbastanza livellato e non è più un singolo giocatore a potersi caricare la squadra sulle spalle e decidere la partita, ma piuttosto serve gioco corale e compattezza. La Fiorentina è una squadra molto aggressiva, che punta sul recupero di palla molto alto e cerca di creare tante occasioni offensive, anche se non sempre riesce a finalizzare al massimo. Hanno giocatori che possono fare la differenza. Il Bologna invece punta forte su Zirkzee, ma anche lui ha bisogno del supporto di tutta la squadra. Vincerà chi ci crederà di più e dimostrerà di aver più voglia di arrivare in fondo. La posta in palio stasera sarà molto alta”