Italia Under 21, ecco l'avversario ai quarti di finale. Sfida tosta per Bianco e Ndour

Sarà la Germania ad affrontare l'Italia ai quarti di finale dell'Europeo Under 21 in Slovacchia. A Nitra, la selezione di Antonio Di Salvo supera l'Inghilterra per 2-1. Un risultato firmato Ansgar Knauff (3') e Nelson Weiper (33') - inglesi a segno con Alex Scott (76') - e che consente ai tedeschi di raggiungere gli Azzurrini di Carmine Nunziata, reduci dall'1-1 con la Spagna che è valso il secondo posto a pari punti con la Roja, nell'incontro in programma domenica 22 giugno a Dunajska Streda: orario da definire.

Negli altri match di giornata, Danimarca e Finlandia hanno pareggiato con il finale di 2-2, l'Olanda ha superato l'Ucraina per 2-0 e con lo stesso risultato la Repubblica Ceca si è imposta sulla Slovenia.

Così, i due calciatori della Fiorentina impegnati con l'Under 21, Bianco e Ndour, se la dovranno vedere con i teutonici. Questi invece le altre sfide valide per i quarti del torneo (semifinali e finale in programma rispettivamente il 25 e 28 giugno):

21/06 - Portogallo-Olanda, ore 18

21/06 - Spagna-Inghilterra, ore 21

22/06 - Francia-Danimarca, orario da definire