Il consigliere comunale del PD Fabio Giorgetti ha parlato a Palazzo Vecchio: “Ho letto tanto sul Franchi e visto quanto è stato fatto nel ricorso. Il comune di Firenze ha avuto 39 atti firmati da due Ministeri. Alla fine di marzo del 2023 il direttore del Ministero ha detto che non c'era nessuna problematica per il finanziamento e lo ha certificato. Sono arrivate queste osservazioni della Comunità Europea ed abbiamo chiesto un accesso agli atti, che non ci è stato dato. Per vedere perchè venissero tagliati i 55 milioni. Non abbiamo contezza delle motivazioni. Sicuramente nelle modalità di revoca previste non c'erano le osservazioni della comunità europea".

" Il rapporto tra Nardella e Fitto è stato costante fin dall'inizio. Credo che il finanziamento di Venezia sia un buon segno, anche se in una modalità particolare. Ieri sera ero col sindaco e mi confermava il rapporto costante col governo italiano per trovare una quadra. Abbiamo 130 milioni finanziati ed andiamo avanti senza dubbio. Il progetto Franchi va avanti, si tratta di trovare dei punti di condivisione col governo italiano”.