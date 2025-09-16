Questione di bonus: ecco perché i dirigenti della Fiorentina tifano Valencia e Sampdoria. Ma l'ultimo fine settimana...

L'ultima frontiera del calciomercato moderno, fatto più di idee che di soldi ha portato alla creazione di un nuovo tipo di prestito. Dopo quello oneroso, con diritto o obbligo di riscatto, c'è ora anche il prestito con bonus.

Beltran e Barak

La Fiorentina ha concordato questa tipologia di operazione in due casi: Lucas Beltran e Antonin Barak. In sostanza i dirigenti viola sono a sperare tutti i fine settimana che il Valencia e la Sampdoria facciano bene per vedere crescere l'entrate del club.

Gol o promozione

Per inciso, su Beltran ci sono bonus legati ai gol siglati dall'argentino con la sua nuova squadra. Mentre per il centrocampista ceco tocca sperare nella promozione in A della Samp per poter passare alla cassa.

Ultimo fine settimana pessimo

L'ultimo fine settimana però è stato davvero negativo anche in questo senso, con la squadra di Beltran (che ha giocato 15 minuti) che è stata sepolta di reti dal Barcellona, mentre i blucerchiati hanno perso in casa per 2-1 contro il Cesena e addirittura sono ultimi a zero punti dopo tre giornate.