Pellegrini: "Fiorentina? Vogliamo arrivare in finale di Conference e dare ai tifosi del Betis una grande gioia"

Il Betis Siviglia arriva alla partita di Conference League contro la Fiorentina, avendo vinto il match di campionato con l'Espanyol (2-1 in trasferta con gol di Antony al 91').

“Abbiamo fatto dei cambi”

Sulla sfida del Franchi, il tecnico biancoverde, Manuel Pellegrini, ha detto: "Campionato e Coppa sono due competizioni separate, e ora inizieremo a pensare alla Fiorentina. Vedremo quale undici titolare sarà migliore. Abbiamo fatto dei cambi per i giocatori che avevano bisogno di riposo e quelli entrati dopo hanno fatto bene".

“Vogliamo la finale”

Poi ha aggiunto: "Vogliamo arrivare in finale, ma non possiamo lasciare il campionato da parte. Il grande merito della squadra è stato quello di aver giocato una Conference intelligente, andando avanti nonostante gli infortuni, ma sempre con il campionato come priorità. Spero che potremo regalare la gioia che tutti i tifosi del Betis aspettano (ovvero la vittoria della Conference ndr)".