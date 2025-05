VIDEO - Clima di euforia a Siviglia. Il Betis accolto da migliaia di tifosi entusiasti, e la squadra canta con loro

Clima di estrema euforia a Siviglia; il Betis è in un grande periodo di forma e i tifosi stanno caricando la squadra alla ricerca di risultati che sarebbero storici per la compagine biancoverde.

Il periodo di forma

Il Betis, oltre alla semifinale di Conference (con mezzo piede già in finale), è in piena lotta per la qualificazione alla Champions League. Ieri la squadra di Pellegrini si è imposta in rimonta, nonostante la massiccia turnazione, sull'Espanyol grazie ad un Eurogol di Antony, alimentando così il sogno di giocare la coppa dalle grandi orecchie la prossima stagione.

I l tifo euforico

Tornati dalla trasferta la squadra è stata accolta da una immensa folla entusiasta ed euforica. Anche i calciatori, primo fra tutti capitan Isco, non si sono tirati indietro ed hanno cominciato a cantare i cori della squadra assieme ai propri tifosi.