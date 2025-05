Match di campionato che ha premiato il Betis di Pellegrini in vista della gara di ritorno con la Fiorentina, in semifinale di Conference: gli andalusi hanno vinto per 2-1 in casa dell'Espanyol, rimanendo in corsa per il quinto posto Champions. Vittoria arrivata in rimonta, dopo il vantaggio firmato Roberto Fernandez nel primo tempo.

Poi spettacolo pirotecnico nel finale, all'85' Isco verticalizza per Lo Celso che dribbla tre avversari e poi pareggia di esterno sinistro. Un paio di minuti dopo magia incredibile di Antony che prende il pallone al vertice dell'area e di sinistro lo piazza all'incrocio dei pali opposto.