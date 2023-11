Su La Nazione si legge il pensiero di Benedetto Ferrara sulla partita tra Cukaricki e Fiorentina giocata ieri sera a Leskovac. Queste le parole scritte dal giornalista fiorentino: "Al minimo. La testa del girone è presa senza fare un granché. Da queste partite capisci poco: la Fiorentina c’era dentro al cinquanta per cento. Una speranza, questa, pensando alla sfida vera, quella contro il Bologna, squadra che nel giro di qualche giornata ha strappato alla Fiorentina il ruolo di grande sorpresa del campionato.

Quindi, oltre la Serbia, il dubbio resta. Le tre sconfitte filate cosa hanno messo nella testa di una squadra che dopo Napoli ha perso la strada? L’idea di una partita che vale la corsa per l’Europa “vera” di sicuro alza il livello emozionale nel sangue del paziente tifoso viola. C’è voglia di rivedere la vera Fiorentina, non quella che in Serbia ha preso una vittoria striminzita senza andare mai oltre i suoi limiti del momento. Un momento grigio da cui fuggire, il prima possibile".