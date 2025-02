L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Contro il Lecce è da dentro o fuori. Perché il momento è estremamente delicato, vengono a mancare autostima e credibilità, anche da parte dei giocatori nei confronti dell'allenatore. Se vinci e fai bene, arrivi meno teso a un mese di fuoco, forse riuscendo a tirare fuori qualcosa. Il problema è l'obbligo di vincere e convincere”.

“Lecce preparato e ‘antipatico’, ma se la Fiorentina è propositiva non c'è storia”

Sul Lecce: “Squadra molto preparata, ha un ottimo allenatore che mette bene i giocatori in campo. Rientra indubbiamente fra le squadre più antipatiche per la Fiorentina e per come gioca, a differenza di tante altre che lottano per salvarsi non si chiude molto. Ma non verrà a prenderti alto, non aspettiamoci questo. Serve l'atteggiamento, devi essere propositivo e se lo sei non c'è storia”.