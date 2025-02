Graziani: "Ai giocatori della Fiorentina manca la voglia, non possono aver disimparato a giocare. A passare da sesti a noni ci vuole poco..."

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Anche con Kean alla fine a Verona abbiamo fatto la stessa pessima figura della partita contro il Como. Non è questione di un giocatore, è questione di credere in quello che si fa, in un progetto, in un obiettivo. Una partita ogni tanto si può sbagliare, ma alla Fiorentina sta succedendo sempre più spesso. Domenica non ho visto grinta, determinazione, volontà, niente. Il compito dell'allenatore è valutare attentamente tutto, a partire da questa mancanza di motivazione. I calciatori non disimparano a giocare".

“Si fa presto a passare da sesti a noni”

Poi ha aggiunto: "La classifica rimane molto bella, ma giovedì c'è il recupero tra Bologna e Milan e poi le squadre dietro stanno crescendo. Ci vuole poco a ritrovarsi da sesti a noni, i punti tra la Fiorentina e le inseguitrici sono pochissimi. Dispiace davvero, perché gli obiettivi erano e restano importanti, ma il rischio di sprecare tutto il capitale accumulato è dietro l'angolo".

“Se non vinci in casa col Lecce…”

Su Beltran centravanti: “La differenza con Kean esiste, l'argentino sta facendo tutto tranne che l'attaccante. In una situazione d'emergenza penso possa farlo, certo va sostenuto con Zaniolo e dei centrocampisti che sappiano anche inserirsi. Comunque, al netto di tutto, se non vinci in casa col Lecce la situazione rischia di farsi veramente difficoltosa”.