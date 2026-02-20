Qualche assenza per il Lecce contro l'Inter. Di Francesco: "Abbiamo un'importante opportunità"

La vittoria sul Cagliari ha consentito al Lecce di restare a +3 sulla Fiorentina. Indubbiamente i salentini sono tra le squadre che rischiano di più in fatto di recessione e che i viola, ovviamente, puntano a lasciarsi dietro. Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha presentato così la sfida con l'Inter: “Sarebbe da perdenti affrontarla senza ambizioni. L'abbiamo preparata bene e dobbiamo vederla come un'opportunità importante per dare ancora più spinta a un ambiente che sta ritrovando serenità”.

Poi ha aggiunto: “Stulic non si è allenato per tutta la settimana a causa di una brutta distorsione, domani capiremo se sarà il caso di convocarlo oppure no. Non avremo poi sicuramente Berisha, mentre torneranno a disposizione Banda e Perez”.