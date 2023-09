Una Fiorentina inconsistente e sbadata viene annichilita al 'Meazza' dall'Inter e incassa un pesante poker

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Inter-Fiorentina 4-0 (23' Thuram, 53', 72 Lautaro Martinez, 58' rig. Chalanoglu)

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (75' Amatucci), Mandragora; Gonzalez (55' Brekalo), Bonaventura (55' Infantino), Kouame (46' Sottil); Beltran (46' Beltran).

90'+5 Finisce qui al 'Meazza'. L'Inter vince per 4-0 contro una Fiorentina impalpabile in campo.

90'+3 Inter che si presenta ancora in area viola, stavolta con Carlos Augusto che va a commettere però fallo su Dodô.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

88' Altro cross di Biraghi in area diretto per Nzola, svetta de Vrij allontanando il pallone.

85' Biraghi su calcio di punizione scodella un pallone in area nei pressi di Brekalo che però non ci arriva.

82' Altra conclusione di destro di Lautaro Martinez, para Christensen accartocciandosi su sé stesso e rischiando di farsi male.

80' Inter che ha totalmente il pallino del gioco, Fiorentina sparita dal campo.

77' Ultima sostituzione anche per l'Inter: esce Chalanoglu, tocca ad Asllani.

75' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Arthur, va in campo Amatucci che fa il suo debutto in Serie A.

72' Gol dell'Inter. L'ex di turno Cuadrado pesca con un passaggio rasoterra Lautaro Martinez in area che elude Milenkovic e va al tiro per il 4-0 dei nerazzurri.

69' Triplo cambio nell'Inter: escono Dumfries, Dimarco e Thuram, tocca a Cuadrado, Carlos Augusto e Arnautovic.

67' Ritmi di gara calati in questo momento, ma la Fiorentina non trova spunti per una soluzione in fase offensiva.

64' Ci prova Sottil con una conclusione in area, interviene Sommer in parata.

62' Inter vicina al quarto gol, con Lautaro Martinez che serve Thuram, il quale evita Milenkovic e e va a cercare il tiro sul secondo palo, pallone che esce sul fondo.

59' Cambio nell'Inter: esce Barella, va in campo Frattesi.

58' Gol dell'Inter. Dal dischetto si presenta Chalanoglu che sigla il 3-o per l'Inter.

57' Calcio di rigore per l'Inter. Christensen prende in pieno Thuram in area.

55' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gonzalez e Bonaventura, tocca a Brekalo e Infantino.

53' Gol Inter. Bastoni serve Thuram che innesca Lautaro Martinez che in area di rigore spara con il destro siglando il 2-0 per i nerazzurri.

52' Grande parata di Christensen su un colpo di testa di Lautaro Martinez, che poi va ad intervenire anche su il tiro in ribattuta di Dumfries.

49' Occasione per l'Inter con Dumfries, che va al tiro in porta sfiorando il palo.

46' Il secondo tempo inizia con un doppio cambio: escono Beltran e Kouame, vanno in campo Nzola e Sottil.

45'+3 Finisce il primo tempo! L'Inter è in vantaggio contro la Fiorentina per 1-0 con il gol segnato da Thuram.

45'+3 Ammonito Barella per proteste.

45' Saranno tre i minuti di recupero.

43' Altra occasione per l'Inter, con Dumfries che crossa nel mezzo di potenza e Thuram ci arriva con il piede mandando alto il pallone.

40' Grande parata di Christensen in tuffo, che si dimostra reattivo nel neutralizzare la punizione calciata direttamente in porta da Chalanoglu.

39' Il primo ammonito della gara è Ranieri: cartellino giallo per il difensore viola dopo aver commesso fallo su Thuram lanciato verso la porta.

36' Si fa vedere in attacco la Fiorentina con una combinazione Arthur-Gonzalez, con il numero 10 viola che, fermato dalla difesa interista, non trova il modo di andare alla conclusione.

33' Parata di Christensen! Discesa solitaria di Bastoni e conclusione potente dalla distanza, il portiere viola interviene con i guantoni; sulla ribattuta ci prova Lautaro Martinez mandando alto il pallone.

32' L'Inter è salita in cattedra in questa fase di gara, la Fiorentina fatica soprattutto a stare dietro alla velocità degli esterni in nerazzurra.

29' Altra grandissima occasione per l'Inter, con Bastoni che serve un cross teso nel mezzo per Thuram, che contrastato da Mandragora non ci arriva per poco.

26' Inter ancora all'attacco con Mkhitaryan che pesca Thuram, il quale prova a servire con il tacco Dumfries; la difesa viola trova poi il modo di chiudere l'azione dei nerazzurri.

23' Gol dell'Inter. Grande azione personale di Dimarco recupera il pallone portandolo via ad Arthur, va via a sinistra e mette un cross perfetto per Thuram, che evita la marcatura di Biraghi e di testa spedisce il pallone in porta per l'10 dei padroni di casa.

20' Occasione per Thuram. che converge verso destra e cerca il tiro, pallone che va oltre la traversa.

19' Grande chiusura di Ranieri su Dumfries che aveva trovato campo libero sulla destra.

16' Fiorentina che ora si è messa bene in campo, con l'Inter che cerca di riorganizzarsi a centrocampo per imbeccare le ali.

13' Ci prova Bonaventura da fuori, con il pallone che si alza un po' sopra la traversa.

11' Pallone per Thuram, ma Christensen lo blocca con facilità.

8' Sbavatura di Dodô, con Dimarco che scappa sulla fascia e prova un tiro-cross che finisce sul fondo.

6' Occasione per Beltran che si fa vedere dalle parti di Sommer, poi contrastato da Darmian manda il pallone sul fondo.

3' Inter che palleggia di più, Fiorentina che sta ancora studiando l'avversario.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Dopo la grande vittoria contro il Rapid Vienna, la Fiorentina torna in campo in Serie A. E lo fa al Meazza di Milano dove trova l'Inter di Simone Inzaghi. Sono quattro i punti totalizzanti sin qui dai Viola, dunque il match di questo pomeriggio, alle 18:30, diventa importante per la classifica degli uomini di Vincenzo Italiano. Ultima gara prima della sosta per le nazionali.

Per non perdere nessuna emozione dell'incontro, seguite la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com. Aggiornate costantemente questa pagina, cliccando sul tasto f5 del vostro oppure refreshando la stessa pagina. Al termine della gara, tutto il post partita sempre sul nostro sito. Forza Viola!