Il Tottenham dell'imminente nuovo dirigente viola Fabio Paratici non se la sta passando benissimo: con una sola vittoria e due pareggi nelle ultime sei giornate di Premier League gli Spurs confermano il loro periodo no. E la sconfitta last minute di ieri sera contro il Bournemouth non ha fatto che esasperare la situazione all'interno dello spogliatoio.

E questa notte, nelle ore successive alla sfida, il difensore del Tottenham Cristian Romero con un lungo messaggio sui propri canali social ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi senza mandarle a dire alla propria dirigenza, considerata quasi latitante dal giocatore.

‘Siamo responsabili, ma…’

"Chiedo scusa a tutti i fan, a voi che ci seguite ovunque, che ci siete sempre e continuerete ad esserci. Siamo responsabili, su questo non c'è dubbio. Io sono il primo. Ma continueremo ad affrontarlo e a cercare di ribaltare la situazione, per noi e per il club”.

‘Dovrebbero essere altri a parlare’

Ha anche aggiunto: “In momenti come questo, dovrebbero essere altre persone a parlare, ma non lo fanno, come accade ormai da diversi anni. Si presentano solo quando le cose vanno bene. Noi resteremo qui, a lavorare, a stare uniti e a dare tutto per ribaltare le cose. Soprattutto in momenti come questo, stare zitti, lavorare di più e andare avanti tutti insieme, fa parte del calcio. Tutti insieme, sarà più facile".