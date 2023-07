Corriere dello Sport-Stadio: Italiano vuole testare Arthur in Inghilterra

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge il titolo in prima pagina: “Arthur è viola. Oggi le visite: il nuovo regista potrebbe essere provato nelle sfide del 5 e 6 agosto in Inghilterra con Newcastle e Nizza. Amrabat in uscita”

Poi all'interno, a pagina 8: “Cabral, un grande guizzo, ma Viola e Parma faticano. Di spalla l'opinione di Polverosi: ”Le porte chiuse non sono il calcio"

E a pagina 9: “Arthur, oggi le visite poi il test in tournée. Il prestito oneroso di 3 milioni sarà una partita di giro: la Juve pagherà formalmente l’ingaggio. La mezz’ala ieri è arrivata a Firenze. Terzic verso il Salisburgo”