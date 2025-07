L'Al Hilal ci prova, ma ad oggi non esiste trattativa. Priorità assoluta alla Fiorentina da parte di Kean

Priorità assoluta alla Fiorentina. Questo quanto emerge dall'ultima edizione di Sport Mediaset in merito alla situazione di Moise Kean. L'attaccante viola ha ricevuto un'offerta faraonica dall'Al Hilal (dopo quella dell'Al Quadsiah, che poi ha virato su Retegui).

Kean aspetta la Fiorentina

Al momento, però, non esiste trattativa tra gli arabi e l'entourage del giocatore. La pista resta da monitorare ma Kean vuole dare la precedenza alla Fiorentina, che come vi abbiamo raccontato sta preparando per lui un'importante offerta con un rinnovo a 4 milioni l'anno.