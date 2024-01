C'è un nuovo nome per il mercato della Fiorentina...e arriva dalla ex squadra di Joaquin

Nuovo nome dalla Spagna

Un nuovo nome per il mercato della Fiorentina. Stando a quanto scrive il giornalista spagnolo Aaron Dominguez, il club viola sarebbe interessato a Rodri Sanchez del Real Betis, ex squadra di Joaquin. Classe 2000, si tratta di un esterno di centrocampo che però all'occorrenza può fare anche il trequartista o l'esterno di attacco. Il calciatore è gestito dall'agenzia Niagara, che cura gli interessi dei viola Ikone e Brekalo.

Negoziazioni in corso

Fiorentina e Betis sarebbero già in contatto per discutere di un eventuale trattativa. Il giocatore ha un valore di circa 6 milioni, cifra difficilmente riducibile considerando che ha da poco rinnovato fino al 2028. Finora Sanchez ha collezionato 14 presenze in campionato, 3 in Europa League e 2 in Coppa del Re; competizione, quest'ultima, in cui ha segnato le uniche tre reti della sua stagione.