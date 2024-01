Il solo innesto di Faraoni non fa fare salti di gioia a Italiano. L'allenatore si aspettava qualcosa in più

La Fiorentina tra qualche ora si ritroverà ad affrontare il Napoli per la semifinale di Supercoppa. Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, sperava di farlo in altre condizioni.

Qualcosa in più oltre Faraoni

Il solo innesto di Faraoni, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, per disputare questa competizione non ha certo fatto fare i salti di gioia all'allenatore gigliato. Italiano si aspettava qualcosa in più oltre al terzino ex Verona, già comunque decisivo con un assist nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese.

Le esternazioni dopo gli incontri con Sassuolo e Bologna

A riprova di questo pensiero ci sono le sue esternazioni pronunciate dopo il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo e dopo il successo, ai rigori, sul Bologna in Coppa Italia, dove si parlava esplicitamente di un esterno offensivo.