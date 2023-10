Altro stop per l'ex viola Amrabat, a condimento di un inizio di stagione molto complicato. Regragui: "Dobbiamo prepararci a soluzioni alternative"

Si ferma nuovamente il centrocampista ex Fiorentina Sofyan Amrabat. Un inizio di stagione particolarmente complicato per il marocchino, al Manchester United. Dopo un infortunio nella prima sosta di settembre che lo ha costretto a lasciare il ritiro della sua Nazionale, anche stavolta non è potuto scendere in campo in nessuna delle due gare del Marocco per problemi fisici.

Ne parla anche il ct Walid Regragui, preoccupato per le sue condizioni: “Amrabat, prima o poi, può infortunarsi ed è successo. Adesso dobbiamo prepararci a soluzioni alternative”.