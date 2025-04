Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Stefano Borghi ha parlato a Cronache di Spogliatoio soffermandosi sul momento del club e su eventuali possibili cambiamenti in futuro. Ecco le sue parole: “Per la Fiorentina questo è un periodo di transizione. C'è il discorso dello stadio in mezzo, ma a mio modo di vedere riguarda anche la proprietà”.

“Potrebbero verificarsi cambiamenti. Palladino? Mi sorprenderebbe…”

E aggiunge: “Credo che potrebbero esserci dei cambiamenti. Tempistiche? Non ne ho idea, ma potrebbe verificarsi qualcosa di diverso. Palladino? Mi sorprenderebbe una mancata riconferma. Penso che gli verrà garantita un po' di continuità sulla panchina viola”.