Stavolta niente "mercato rallentato per calendario facile": un tour de force immediato e l'Europa lontana dal Franchi

Stavolta non c'è neanche la scusa del “calendario facile” che possa accompagnare il classico mercato in sordina fino agli sgoccioli: l'avvio della nuova stagione vedrà infatti la Fiorentina impegnata con due trasferte tutt'altro che agevoli, sui campi di Cagliari e Torino. Ma l'esordio assoluto sarà in Conference, con il play-off che evoca ricordi da brividi visto il doppio confronto con la Puskas Akademia (non che quelli con Twente o Rapid Vienna fossero stati una passeggiata). In più, la squadra viola la sua gara casalinga la disputerò al Mapei di Reggio Emilia, per aggiungere un elemento di difficoltà. Forse è il caso di muoversi un po' prima con la costruzione della rosa.