Ceccarini: "Il sogno del Napoli si chiama Conte... Italiano ha il rinnovo automatico con la Fiorentina ad una particolare condizione"

Nicolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha parlato dei possibili movimenti sulle panchine per la prossima stagione, citando quindi anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Calzona finirà il campionato poi le strade con ogni probabilità si divideranno. Resta da capire in che modo il club azzurro vorrà ricominciare, se da un allenatore di esperienza oppure da un giovane di grande prospettiva”.

Il sogno del Napoli NON si chiama Italiano (che ha una clausola particolare con la Fiorentina)

E ancora sul Napoli: “Il sogno resta sempre Antonio Conte a cui il presidente De Laurentiis aveva già pensato nel momento dell’esonero di Garcia. La strada è tutta in salita ma non impossibile. Tra i tecnici emergenti c’è sicuramente Italiano, che ha il contratto in scadenza a giugno (anche se c’è un’opzione di rinnovo automatica di un altro anno in caso di piazzamento superiore a quello della Conference League) e che già l’anno scorso era finito nei radar del Napoli”.

Non solo allenatori…

Infine: “In attesa di capire verso quale direzione si orienterà la scelta, ci sono anche altre idee sulle quali la società azzurra sta iniziando a lavorare. Una di queste è Nicolò Zaniolo. Il centrocampista, di proprietà del Galatasaray ma in prestito all’Aston Villa, sarebbe felice di tornare in Italia. Il club azzurro resta alla finestra come del resto la Fiorentina”.